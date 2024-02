Per Verona-Juventus, Massimilianonon ritrova solo Dusan Vlahovic ma anche capitanche è stato assente in due delle ultime tre partite dei bianconeri. Con l'Empoli, per scelta del tecnico visto che il brasiliano era diffidato e la settimana dopo c'era l'Inter; e con l'Udinese, proprio perché squalificato. Non è quindi forse un caso se la Juventus in queste due gare sulla carta semplici ha ottenuto un solo punto.Come scrive Tuttosport, è Danilo che traccia la rotta nei momenti di difficoltà, che compatta la squadra, la tranquillizza, la sprona, trasmette sicurezza e fiducia. La Juve infatti è apparsa spaesata, soprattutto dopo il gol di Lautaro Giannetti, quasi intimidita dagli avversari, priva di quella carica agonistica utile per ribaltare la gara. Non si ha la controprova che con Danilo in campo l’esito delle due partite sarebbe stato diverso, ma c’è la convinzione che l’atteggiamento dei bianconeri sarebbe stato differente perché il difensore brasiliano, si legge, con l’autorevolezza non soltanto del ruolo ma anche per lo spessore della persona, avrebbe catechizzato i compagni."Sto pensando di finire la mia carriera in Europa. In un primo tempo avevo accarezzato l’idea di chiudere il cerchio tornando all’América Mineiro, il mio primo club", dice nella lunga intervista rilasciata a TNT Sports. Danilo ha un contratto fino al 2025 e non intende andarsene, avendo anche rifiutato a gennaio i petroldollari dei Sauditi. Anzi, potrebbe anchee arrivare con la maglia juventina fino all’estate del Mondiale 2026. Nei suoi progetti c’è la volontà di riportare la Juventus nel ruolo che le compete dopo questa stagione senza Coppe europee e quella precedente condizionata dalle vicende giudiziarie.