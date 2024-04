Guido, sulle colonne di Tuttosport, riflette sulla situazione della. "La squadra andata in campo negli ultimi tre mesi riflette una confusione più profonda, una mancanza di sincera compattezza fra il tecnico e tutta la società e l’assenza di una progettualità chiara", si legge in un estratto del suo editoriale. "Si ha l’impressione che si navighi a vista, con un allenatore costantemente sotto processo e obiettivi strettamente finanziari a indicare la rotta: l’imprescindibile qualificazione alla prossima Champions di cui il bilancio non può fare a meno è l’unica stella polare indicata con chiarezza. E certe cose i giocatori le percepiscono. Soprattutto se manca, nella rosa, il carattere e la personalità degli anni passati".