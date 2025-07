Tuttosport - Juventus, se parte Douglas Luiz piace Hjulmand: i dettagli

Getty Images

Il mercato della Juventus si muove su tanti fronti . Dopo l'arrivo ormai definito di Jonathan David, il dg bianconero Comolli lavora a diverse trattative, sia in entrata sia in uscita. I due scenari, inoltre, sono spesso legati: la Juventus cederà alcuni giocatori che non rientrano nel progetto di, che ha messo in chiaro le sue idee anche al Mondiale per Club.Tra questi c'è anche, che dopo una sola stagione in bianconero sembra orientato a lasciare Torino per tornare in Inghilterra. Su di lui c'è l'interesse delneopromosso, dunque le prossime settimane possono essere importanti per questa trattativa.

Il Leeds su Douglas Luiz: la situazione

Piace Hjulmand per la mediana: la richiesta dello Sporting

La Juventus, nel frattempo, segue delle alternative al brasiliano: secondo Tuttosport i bianconeri stanno pensando a, centrocampista dello Sporting acquistato dal Lecce nel 2023. Anche il centrocampo, dunque, cambierà come gli altri reparti e le novità sono appena cominciate.La stagione di Douglas Luiz è stata profondamente negativa, segnata da tanti infortuni e prestazioni opache. Il centrocampista ha giocatoun dato che testimonia le difficoltà che l'hanno accompagnato per tutto l'anno. Proprio per questo, il prossimo passo del brasiliano sembra essere proprio la partenza: alla Juve, dunque il ritorno in Premier League è un'ipotesi concreta.è la squadra che si è mossa più attivamente per Douglas Luiz, cercandolo già nelle scorse settimane. L'obiettivo della Juventus è cercare di non svendere il proprio giocatore, arrivato. Certo, la richiesta del club bianconero sarà più bassa, anche nell'ottica di un'annata negativa, ma l'obiettivo cessione sembra la pista più concreta: anche il Mondiale per Club ha evidenziatoCon la partenza di Douglas Luiz, la Juve punterà a rinforzare anche il centrocampo. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri vorrebbero tornare su Morten Hjulmand, giocatore seguito già nell'estate del 2023, quando passò allo Sporting dal Lecce. Due anni più tardi, il centrocampista si è consolidato nelle gerarchie dei portoghesi, ma la Juventus non lo ha perso di vista.La richiesta, però, non è indifferente:, una cifra che senza cessioni resta difficile da raggiungere. Il danese, intanto, si aggiunge alla lista dei giocatori tenuti d'occhio dalla dirigenza bianconera, nell'attesa di sistemare anche le situazioni in uscita.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui