La stagione della Juventus può essere spezzata in due tranche: le prime 21 giornate, in cui Danilo e compagni hanno ingranato la quinta con 52 punti realizzati e una media di 2,4 punti a partita. E le ultime quattro giornate quando i bianconeri hanno raccolto la miseria di 2 punti in altrettanti pareggi, vale a dire 0,5 punti a gara. Ecco, se continuassero con questa media, scrive, raccoglierebbero appena 6,5 punti nelle 13 parttite che ancora restano e, non soltanto non centrerebbero la Champions 2025, ma rischierebbero addirittura di restare fuori dalla Conference League.