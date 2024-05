"Se ci fosse stato ancora Allegri in panchina, a fine gara avrebbe detto che nell’intervallo ne avrebbe dovuti cambiati undici, lui compreso", scriveanalizzando la partita tra Juventus e Bologna. " Invece, il suo esonero ha avuto un effetto pesante sull’approccio, come se le menti dei giocatori si fossero all’improvviso ofuscate visto che i bianconeri non sono pervenuti per la prima mezz’ora di gioco. Una Juventus spaesata, in balia degli avversari, che incappa anche in errori grossolani, con la testa già alle vacanze, per chi non ha altri impegni, o all’Europeo e alla Coppa America, per quelli che continueranno a giocare anche in estate."