Nel momento di difficoltà perpesa, poi, la scarsa presenza “politica” sulla squadra: nessun dirigente di alto livello, per esempio, in occasione del ritiro ha spiegato al gruppo quanto la società tenga al secondo posto sia a livello di immagine sia a livello economico, riferisce Tuttosport.Cristianoarrivato nell’estate scorsa a fine mercato, sta “prendendo le misure” a una realtà societaria e mediatica infinitamente più complessa di quella napoletana e, sia chiaro, non gode (ancora) di una vasta autonomia di manovra nella gestione tecnica