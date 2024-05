arrivato per assistere a Juventus-Monza, ma con un occhio ben puntato sul mercato e sugli affare intrecciati, a cominciare dal discorso che riguarda Riccardo Calafiori, difensore in cima alla lista di Giuntoli. Il Bologna ha alzato un muro intorno al difensore che, però, “vuole” la Juve e ogni dirigente sa quanto sia difficile navigare contro corrente rispetto ai desideri di un proprio tesserato, così è evidente che si guardi attorno per capire se vi possano essere contropartite tecniche gradite per arrivare alla richiesta di una trentina di milioni, si legge su Tuttosport.Ma non solo Miretti, diversi possono essere incroci ed idee, anche legate a giovani che rientreranno alla base dopo i vari prestiti. E' un discorso diverso, invece, quello che riguarda Joshua, che fino ai primi di luglio è padrone del proprio destino vista la clausola da 40 milioni che gli permette dei trattare direttamente con eventuali acquirenti. Da tempo i dirigenti bianconeri sono in contatto con l’olandese e giocano la carta della presenza di Thiago Motta per cercare di controbattere all’offerta economica dell’Arsenal, che è pronto a mettere sul tavolo della trattativa un quadriennale da 6 milioni a stagione più bonus, chiosa Tuttosport.