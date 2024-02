Lalo aveva fortemente corteggiato come rinforzo del mercato di gennaio Lazardell'Udinese ma ora può essere un nome caldo per la sessione estiva di calciomercato? Stando a quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport tutto dipenderà dal futuro di Charly Alcaraz, infatti in caso di riscatto dell'argentino dal Southampton sarebbe difficile pensare la Juventus potesse portare a Torino anche Samardzic, diversamente potrebbe essere lui l'obiettivo per rinforzare il centrocampo della Juventus in estate. Tutto quindi si deciderà nei prossimi mesi quando anche il futuro di Alcaraz sarà più chiaro.