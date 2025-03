Tuttosport - Juventus, Roberto Mancini è il nome più caldo per la panchina: i motivi

Juventus, Thiago Motta può davvero essere esonerato?

Roberto Mancini per la panchina della Juventus?



Cos'ha vinto Mancini in carriera?



Mancini sarebbe la scelta giusta per la Juventus?

Tutto passa dall'Artemio Franchi di Firenze e dalla sfida a Raffaele Palladino e Moise Kean. Al momento la Juventus sembra voler confermare la fiducia a Thiago Motta almeno fino al termine della stagione ma tutto potrebbe cambiare in caso di risultato negativo a Firenze. Stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport in quel caso si potrebbe davvero parlare di esonero per il tecnico Thiago Motta.La società continua a ribadire la fiducia nel proprio tecnico. In questa settimana anche il direttore Giuntoli ha fatto un discorso alla squadra per aiutare il tecnico e ritrovare le redini del gruppo e ritornare ad essere vincenti. Attenzione però, perchè secondo Tuttosport tutto passa da Firenze ed in caso di esonero di Thiago c'è già un nome caldo.Mancini rappresenta qualcosa in più di unper la Juventus. Infatti, il tecnico che ha portato la nazionale sul tetto d'Europa ha dimostrato di saper gestire molto bene gli spogliatoi, anche quelli complessi. Inoltre sembra essere un profilo più pronto ed esperto rispetto a Thiago Motta. A questo si aggiunge l'abilità dell'ex tecnico azzurro di risolvere le partite con i cambi, grande lacuna invece dell'italo brasiliano.Tre scudetti con l’Inter, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 Premier League (quello che, di fatto, avviò l’epopea del Manchester City degli sceicchi), 1 Coppa d’Inghilterra, 1 Community Shield e una Coppa di Turchia. Oltre ovviamente all'Europeo con l'Italia.Difficile ad oggi dirlo,, ancora una volta. Qualora non arrivasse dalla squadra la risposta che si vuole il nome di Mancini sarebbe il primo della lista per una soluzione immediata e per provare a risollevare la Vecchia Signora.





