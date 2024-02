La Juventus potrebbe cambiare molto nel reparto offensivo in vista della prossima stagione. Un vero e proprio restyling offensivo soprattutto se si passerà al tridente. Felipe Anderson della Lazio è l'obiettivo più concreto visto che potrebbe già firmare a parametro zero considerando che ha il contratto in scadenza a giugno e non ha trovato l'accordo con la Lazio al momento per rimanere. Sempre guardando in casa biancoceleste, anche Mattia Zaccagni rimane nei radr della Juve, così come Albert Gudmundsson del Genoa (QUI la situazione per il fantasista rossoblù) Infine Berardi non è una pista dimenticata, a maggior ragione se il Sassuolo dovesse retrocedere. Lo riferisce Tuttosport.