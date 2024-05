Juventus, Rugani rinnova a vita: l'accordo



Pronto per una nuova maglia da titolare, pronto per il match point Champions League. 43 giorni dopo l’ultima presenza da titolare, nella sconfitta in casa della Lazio, Danieledomenica torna in campo dal primo minuto contro la Salernitana. E lo fa con un duplice obiettivo: centrare una vittoria, che in casa bianconera manca da oltre un mese e che permetterebbe alla squadra di Max Allegri di avere la certezza matematica del pass per la prossima Champions League, e prolungare il suo contratto, che scade a giugno, con la Juventus. Due situazioni legate, sottolinea Tuttosport, perché la trattativa per il rinnovo è ormai ai dettagli ma prima dell’annuncio è necessaria la garanzia della Champions.

Rugani ha sempre espresso la volontà di restare in bianconero e ora è pronto a firmare per altri due anni, fino al 2026, con un’opzione per un’ulteriore stagione. La Juventus è convinta di puntare ancora su di lui, buon rimpiazzo e affidabile per allungare la rosa, visto che risponde sempre presente quando viene chiamato in causa. Ancora più prezioso in vista del prossimo anno, con una rosa ampia e un calendario fittissimo. Inoltre, per la firma il club ha proposto un ingaggio al ribasso rispetto ai circa 3,5 milioni che percepisce adesso così da assicurarsi un difensore esperto a cifre ridotte. La firma... ma anche il matrimonio: in questo maggio di accordi a lungo termine, infatti, ci sarà anche il suo matrimonio: il 29 maggio, con Michela Persico, nella Chiesa di San Carlo Borromeo, a Torino, nella splendida cornice di Piazza San Carlo.