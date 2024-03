Laha raggiunto un accordo con gli agenti di Carloper un rinnovo contrattuale fino al 2026. Attualmente il contratto che lega il portiere alla Vecchia Signora è in scadenza nel 2025. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport il rinnovo dell'estremo difensore sarebbe fondamentale per due ragioni: la prima è il valore di Carlo all'interno dello spogliatoio della Juventus. Il secondo sarebbe la lista Uefa in chiave prossima Champions League. Infatti, Pinsoglio è cresciuto nel vivaio della Juventus, per questa ragione non occuperebbe un posto nella lista per la massima competizione europea. Fattore importante che non va sottovalutato.