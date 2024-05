Laha programmato un incontro con Fali Ramadani, agente di Federico, per discutere il futuro dell'esterno della Juventus e della Nazionale. Stando a quanto riferisce Tuttosport, l'appuntamento è in seguito alla finale di Coppa Italia in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma. La volontà è quella di continuare insieme ma al momento manca ancora l'accordo, ora comunque la priorità è la finale di Coppa Italia di domani sera, poi si valuterà il da farsi. Il contratto di Chiesa con la Juventus è in scadenza nel 2025.