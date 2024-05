Juventus, Riccardo Calafiori: la strategia per portarlo a Torino

Quella che inizia oggi sarà con ogni probabilità una settimana molto calda per quanto riguarda il difensore del Bologna Riccardo. Il ragazzo infatti ha già un accordi di massima con la, la sua volontà sarebbe proprio quella di trasferirsi all'ombra della Mole. Sì, ma prima ci sono da fare i conti con il Bologna, come riferisce Tuttosport. Nella giornata di sabato certamente non è passata inosservata allo Stadium la presenza di Sartori.Il Bologna finora ha alzato un muro, cercando di trattenere il difensore, pur conoscendo la sua volontà di andare a Torino. Nell'accordo che aveva portato Calafiori dalal Bologna ci sarebbe una clausola per cui gli svizzeri godrebbero delIl club di Saputo quindi punta ad un'ingente cifra per la vendita del difensore. Si tratta per una cifra che potrebbe esserecomplice l'Europeo in ballo. Per abbassare il prezzo la Juventus vorrebbe inserire nell'affare i cartellini di Hansche in questa stagione quando chiamato in causa ha sempre fatto bene e quello di Tommasoche in prestito al Pisa è considerato uno dei migliori terzini di Serie B. Attenzione anche a Fabio Miretti (che però piace al Monza). Si tratta, ma questa per Calafiori potrebbe essere la settimana chiave.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.