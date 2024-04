Juve-Fiorentina: lo sfogo di Allegri a fine partita

Massimilianonon ha affatto gettato la spugna, come qualcuno potrebbe pensare. E lo dimostra anche quanto accaduto domenica sera al termine del match tra. Nel vortice della tensione, come svela Tuttosport, il tecnico livornese ha iniziato a discutere animatamente con i dirigenti che gli sono capitati a tiro, non tanto per litigare quanto per la necessità di tirare fuori tutta la tensione accumulata nei 90 minuti.Sbollita la rabbia e scaricata l'adrenalina, Max si è poi diretto dalla squadra che nel frattempo era rientrata negli spogliatoi e con calma ha espresso un concetto che suona più o meno così: "Pensiamo al derby ora, vinciamo per rimanere vicini ale puntare al secondo posto". E non è la prima volta che Allegri alza la tensione nell'immediato post partita, a caldo: un po' per dare un segnale al gruppo, un po' per lanciare un messaggio all'ambiente. La sensazione, quantomeno, è che i giocatori restano dalla sua parte: il gruppo è compatto e lavora per gli obiettivi, dalla qualificazione inalla finale di