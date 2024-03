Dopo il pareggio con l'Atalanta e i sei punti in sette partite, domenica prossima sempre all'Allianz Stadium i bianconeri affronteranno il Genoa. "La Juventus dovrà fare gol alla crisi che allunga ombre poco simpatiche. Le deve aver notate anche John Elkann, in tribuna con la famiglia dopo il volo che lo ha riportato a Torino da Gedda, reduce dal GP d’Arabia Saudita: Ferrari terza, come la Juve. Ma la storia chiede altro", scrive Tuttosport. L'ad di Exor era infatti presente allo stadio per assistere al match, mandando un segnale alla squadra e allo stesso tecnico. Il futuro di Allegri passa da Elkann.