La Juventus cambierà tanto in estate. Non solo per quanto riguarda la rosa e i giocatori che ne faranno parte ma anche nel quadro dirigenziale. Ovviamente ci sarà da capire e definire il futuro di Massimiliano Allegri ma, scrive Tuttosport, si stanno valutando anche le posizioni degli allenatori di vertice delle squadre giovanili. Paolo Montero, allenatore della Juventus under 19, ha molte chance di restare alla guida dei giovani bianconeri, riferisce il quotidiano. L'ex difensore ha il contratto in scadenza a giugno dopo che gli era stato rinnovato la scorsa estate per una stagione.