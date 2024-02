Kean - Atletico Madrid, perché è saltata



Juventus, Kean rimane?

A 24 ore dalla chiusura del mercato invernale, è arrivata l'ufficialità di Carlos Alcaraz alla Juventus. Inizia oggi l'ultimo giorno di trattative, che però, a meno di sorprese, non riguarderanno i bianconeri. Sia per i nuovi acquisti, sia per le cessioni. Chi, aveva lasciato Torino era, che come sappiamo, era pronto a firmare con l'Atletico Madrid dopo aver svolto le visite mediche, prima che tutto saltasse.A far saltare la trattativa traer Kean, sono state le condizioni fisiche dell'attaccante italiano, fermo da metà dicembre per curare un problema alla tibia. Quando a Madrid hanno verificato che sarebbero servite almeno altre tre settimane per conferire a Kean una condizione atletica accettabile, hanno deciso di annullare l’operazione.Kean è tornato martedì sera a Torino quindi. Il suo agente Alessandro Lucci, scrive Tuttosport, si è rimesso subito in cerca di una alternativa, ma le piste italiane nel frattempo si sono chiuse: il Monza ha risolto il problema dell’attacco con Milan Djuric dal Verona, la Fiorentina ha definito il prestito di Andrea Belotti dalla Roma e tutto il resto sembra abbastanza bloccato. Da qui a stasera (alle ore 20.00 la chiusura delle trattative) si cercheranno altre soluzioni ma a meno di improbabili nuovi scenari, il futuro diper i prossimi cinque mesi, sarà ancora alla Juve.