In teoria, da oggi in poi, ogni giorno potrebbe essere considerato idoneo per fissare la data del processo per doping che coinvolge Paul, il cui team legale aveva richiesto un rinvio dell'udienza. Nel frattempo, emerge che uno dei consulenti scientifici della difesa potrebbe essere oggetto di interesse da parte della Wada, l'agenzia mondiale antidoping, come riporta Tuttosport. La vicenda potrebbe quindi evolversi ulteriormente, con implicazioni significative per entrambe le parti coinvolte nel caso.