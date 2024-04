Lasta prendendo una decisione sul futuro di Massimiliano. Il percorso di Max infatti potrebbe interrompersi anche nel corso di questa stagione, qualora non arrivassero i risultati e per questo la dirigenza bianconera si guarda attorno per capire come sostituirlo. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport un traghettatore potrebbe essere Paolo, attuale tecnico della Juventus Primavera in quanto conosce già l'ambiente Juventus ed inoltre sarebbe in grado di portare grinta alla squadra. Al momento sembra uno scenario difficile ma non impossibile, le prossime gare saranno decisive.