JUVENTUS, MARIO MITAJ NEL MIRINO: CHI È

Una serata di grande lavoro, quella di ieri, per gli osservatori della. Dagli spalti oppure dalla televisione. In primo luogo osservata con attenzione la sfida tra, entrambi obiettivi di mercato della Vecchia Signora. Non solo però, come riferisce oggi Tuttosport. Allo stadio Tardini di Parma è andata in scena la gara tra Albania e Cile, anche qui gli osservatori della Juventus sono stati impegnati, in particolare verso un obiettivo.Marioè finito nel taccuino di Cristiano Giuntoli. Il giocatore per novanta minuti ha arato letteralmente la corsia di sinistra, attirando su di sé gli occhi dello scout della Juventus. Il giocatore classe 2003 è monitorato da Giuntoli già da parecchio tempo ma ora potrebbe diventare un obiettivo di mercato concreto. Il ragazzo è greco di nascita, giovane e milita nella. Di conseguenza, prezzo del cartellino sostenibile ed in linea con i paletti della Juventus, discorso analogo per l'ingaggio. Potrebbe essere lui il nuovo obiettivo di mercato della Vecchia Signora, Giuntoli è già al lavoro.