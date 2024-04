"Toglierlo dal campo è quasi un insulto al calcio. Il gol del 2-0 è stato bellissimo, per come è entrato dentro al campo. Una rete da giocatore maturo. È destinato a grandi palcoscenici". Così ieri il tecnico delLucaha "consacrato" Patrick, il giovane esterno danese di origini nigeriane che con la sua grande prestazione ha dato una spallata alle speranze di salvezza del Sassuolo. Il classe 2004, che il Lecce ha pescato dal Nordsjaelland per 200.000 euro, ora vale una ventina di milioni ed è destinato a diventare presto una plusvalenza. Su di lui, come racconta Tuttosport, c'è anche la, che sulle fasce in estate dovrà operare sia in entrata che in uscita.