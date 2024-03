Juventus, occhi su Diomande: sostituto di Bremer?

Diomande, il prezzo e la carta jolly

Chi è Diomande

Caratteristiche

La difesa, che per molto tempo è stato il valore aggiunto dellaadesso è in difficoltà. Nelle ultime sei partite i bianconeri hanno sempre preso almeno un gol (sei nelle ultime tre gare). Negli ultimi anni, il club ha investito non poco per mantenere l'affidabilità difensiva che ha sempre caratterizzato la Juve. L'arrivo di De Ligt e poi di Bremer per sostituire l'olandese lo dimostra. QUI INVECE IL PUNTO SUGLI ESTERNI IN VISTA DELL'ESTATE E proprio su, che forse è il miglior difensore del campionato, si sono mossi più volte gli osservatori del Manchester United e del Tottenham, con i primi particolarmente attivi anche con l'entourage del giocatore. Di conseguenza la Juve si guarda intorno per non farsi trovare impreparata in caso l'interesse per il brasiliano si concretizzasse. In cima alla lista dei difensori più interessanti, riferisce Tuttosport, c'ècolosso della Costa d'Avorio che gioca nello Sporting Lisbona.Il valore del suo cartellino è schizzato a suon di grandi prestazioni fino a sfiorare i 40 milioni di euro. Un prezzo alto ma alla portata della Juve sia qualora dovesse sostituire Bremer (per il brasiliano arriverebbero almeno 70 milioni) che affiancarlo. Come scrive il quotidiano infatti, nell'operazione potrebbe entrare un altro brasiliano di proprietà della Juve. Ovvero, in prestito al Frosinone. L'attaccante ha estimatori proprio nello Sporting e potrebbe quindi ridurre sensibilmente l'esborso per Diomande.Il giocatore è cresciuto nelle giovanili dell'Abobo e nel 2020 si è trasferito in Europa, al Midtjyylland. Poi va in prestito nella seconda divisione portoghese, al Mafra e infine il passaggio allo Sporting Lisbona. Nello stesso anno anche la convocazione in nazionale.Diomande, alto 190 centimetri, che ha nella potenza e nello stacco aereo due delle doti migliori, sa giocare sia a destra che a sinistra ma è mancino e contro l'Atalanta, ieri, ha giocato da braccetto di sinistra.