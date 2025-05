Tuttosport - Juventus, occhi su Dan Ndoye ma attenzione alla concorrenza

Getty Images



Lasegue molto attentamente, esterno offensivo svizzero di proprietà del Bologna. Sì, esattamente colui che appena una settimana fa con un suo goal regalava al Bologna la vittoria della Coppa Italia sul Milan. A dare la notizia dell'interesse bianconero sul giocatore è questa mattina Tuttosport.Il giocatore ha attirato su di sè l'interesse di numerosi club grazie ai suoi numeri stagionali. Otto goal segnati in Serie A e quattro assist, chiaramente con la maglia del Bologna. Proprio una settimana fa a Roma in Coppa Italia ha regalato il trofeo alla squadra di Vincenzo Italiano sotto gli occhi del direttore Cristiano Giuntoli che ha certamente preso appunti.Il giocatore è nel mirino della Juventus già da settimane. Gli scout bianconeri lo hanno visionato da tempo. Addirittura tra marzo e aprile gli scout bianconeri lo hanno più volte osservato dal vivo. Poi è arrivata la promozione da parte del capo dell'area tecnica e questo non può che alimentare l'interesse di Madama.Non c'è solo la Juventus però. Attenzione alla Premier League ed in particolare il Manchester United. La storia si ripete, sembra di ricordare quella di Joshua Zirkzee un anno fa. Se volete un retroscena sia i Red Devils che l'Inter ci avevano provato un anno fa, nel corso degli Europei, ma questo Bologna ha resistito a tutte le tentazioni. Vedremo se saprà resistere anche a quella chiamata Juventus.





