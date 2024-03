Juventus, le ultime su Felipe Anderson e Kelly

Lavuole accelerare per. Come scrive Tuttosport, i bianconeri sono alla finestra per monitorare da vicino la situazione dell'esterno brasiliano della Lazio, individuato da mesi come un obiettivo a parametro zero ma ancora in attesa di definire il suo futuro. Il quadro si completerà meglio nelle prossime settimane: prima di Pasqua, infatti, Claudiovuole provare a sferrare un ultimo assalto per il rinnovo, prima di alzare bandiera bianca, dopo aver formulato una proposta per un ingaggio da circa 3 milioni di euro che pare non abbia convinto Felipe e il suo entourage.Anche la difesa, restando sul fronte bianconero, sarà sottoposta a un restyling, che potrebbe diventare davvero significativo in caso di addio di Gleison. La dirigenza continua a non mollare la presa su Lloyd, in procinto di liberarsi a zero dal Bournemouth, un "colosso" come il 20enne Ousmaneche ha appena affrontato l'Atalanta con lo. Il giovane ivoriano costa molto nonostante l'età, 40 milioni di euro, ma c'è da ricordare che i portoghesi sono interessati ae potrebbero quindi acconsentire a una trattativa che lo includa come contropartita.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.