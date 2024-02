Juventus, nel mirino c'è Colpani: le ultime notizie

Teun Koopmeiners, il preferito. Andreal'osservato speciale. La Juventus lavora ancora su più fronti e a centrocampo pensa in grande: tante idee, nomi diversi, con una parola chiave... qualità. I desideri bianconeri portano tutti in quella direzione, con i rinforzi a centrocampo come primo step per presente e futuro. Le evoluzioni dei prossimi mesi, poi, si uniranno a eventuali offerte irrinunciabili in entrata e concorreranno a delineare lo scenario in cui i bianconeri si muoveranno nel mercato estivo. La prima rotta, però, già c'è: qualche parametro zero e un tesoretto meticolosamente messo da parte per dotare la linea mediana di un innesto di spessore. Così Giuntoli e Manna hanno programmato presente e futuro.La priorità per alzare l’asticella, nell’anno dell’auspicato ritorno in Champions, è stata individuata in Teun Koopmeiners, 25enne che alla mediana dell’Atalanta da oltre due anni sta assicurando fisicità e tecnica, corsa e gol. Il prototipo ideale, scrive Tuttosport, a maggior ragione in virtù di un ingaggio di poco superiore al milione a stagione, se non fosse per le alte pretese della Dea: 60 milioni, o poco meno. Un'altra idea porta a Lazar Samardzic, serbo dell’Udinese con cui i bianconeri hanno da tempo un principio d’accordo e in estate la Juventus potrebbe affondare. E poi, ecco Andrea Colpani: la sua stagione al Monza ha attirato tutte le big, Juventus compresa, e in questi mesi può ancora scalare le gerarchie del gradimento. E non è finita, i profili sotto la lente d’ingrandimento alla Continassa sono diversi: piace molto la rivelazione Ferguson del Bologna, ma anche il giovane Thuram del Nizza.