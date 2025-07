Tuttosport - La Juventus su Ndidi del Leicester: ha una clausola molto bassa

Getty Images

La Juventus su Ndidi: ha una clausola di rescissione

Quanti club interessati a Ndidi



I numeri di Ndidi con il Leicester

C'è molto attacco nella testa dellama non solo, i pensieri sono rivolti anche al centrocampo dovei bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo. Oltre a Victor Osimhen infatti, spunta un altro nigeriano per i bianconeri.centrocampista del Leicester, appena retrocesso dalla Premier League.Si tratta di un'opportunità di mercato visto cheche ora potrà liberarsi dall’accordo firmato la scorsa estate e valido fino al 2027 a fronte del pagamento di appenaLa Juventus, riferisce Tuttosport, avrebbe mosso passi concreti in Inghilterra per sondare le intenzioni e le richieste economiche del nigeriano.Il classe 1996 lascerà con ogni probabilità il Leicester dopo la retrocessione in Championship e il prezzo attira molte squadre, in Inghilterra ma non solo. Si sono mossi diversi club per prendere informazioni sulla sua situazione contrattuale, scrive il quotidiano:che a lui aveva pensato già un’estate fa, quando era arrivato a scadenza di contratto con l’attuale club prima di rinnovare in luglio con l’attuale triennale. ma anche il Betis e il “solito” Al Ahli.fattori che spingono i bianconeri in pole position nel gradimento del nigeriano.Nell'ultima stagione,, in un anno che è stato molto complicato per la squadra e che ha portato il Leicester appunto alla retrocessione. Il nigeriano è da anni uno degli elementi centrali del club, trascinatore nel 2023/2024 quando il Leicester ottenne la promozione in Premier grazie anche al rendimento di Ndidi, autore di 4 goal e 5 assist in Championship.