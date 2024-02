la Juventus perderà Alex Sandro che non rinnoverà il contratto in scadenza ma ha già trovato un suo sostituto con Tiago Djalò, arrivato a gennaio dal Lille. Le mosse in difesa però potrebbero non essere finite qui. Cristiano Giuntoli pensa a nuovi possibili rinforzi e un nome interessante è quello di Calafiori, che nel Bologna di Thiago Motta si sta esaltando da centrale, anche se nasce terzino sinistro. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile della Roma, è una delle soprese della stagione. In stagione fin qui per il difensore 25 presenze e tre assist. Lo riporta tuttosport.