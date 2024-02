La Juventus al JTC della Continassa sta preparando la gara contro il Napoli. Chi certamente non sarà della gara sono Adriene Weston, che si sono infortunati nel corso della gara contro il Frosinone. Come sostituirli? Stando a quanto riferisce Tuttosport, l'unico certo a centrocampo è Manuel Locatelli in cabina di regia. Non solo, una mezz'ala potrebbe essere Charly Alcaraz, al debutto da titolare in maglia bianconera. Invece per l'altra mezz'ala sembra possano essere in tre a giocarsi una maglia da titolare. Si tratterebbe di Fabio, HansCaviglia e infine di Joseph. Dubbi che verranno sciolti nei prossimi giorni. Certo è che in tre si giocano un posto.