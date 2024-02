Fabiosta trovando sempre meno spazio alla corte di Massimiliano Allegri. Anche per questo motivo potrebbe essere sacrificato nel corso del mercato estivo. Il centrocampista classe 2003 infatti, come scrive Tuttosport, è apprezzato dall'Atalanta. L'obiettivo della dirigenza della Juventus sarebbe quello di inserire Fabio nella trattativa per portare a Torino Teun Koopmeiners, centrocampista del club bergamasco per cui le estimatrici non mancano. Certo è però che la Juventus vorrebbe fare sul serio per portarlo all'ombra della Mole e sarebbe disposta a sacrificare Fabio Miretti per questo.