Juventus, Miretti può entrare nell'operazione per Koopeminers

Uno degli obiettivi principali per la prossima stagione in casa Juventus resta. La coppia Giuntoli-Manna aspetta che si concretizzi la conquista aritmetica della qualificazione alla prossima Champions League prima di intavolare una trattativa vera e propria considerando anche le alte richieste dell'Atalanta.La Juventus, scrive Tuttosport, conta di inserire uno dei propri elementi nell’operazione in modo da abbassare l’esborso finanziario. In questo senso Fabio Miretti - la cui situazione è cambiata nell'ultimo mese - potrebbe entrare nel potenziale scambio. Ma non c’è solo Koopmeiners nel mirino della società torinese.