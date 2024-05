Dopo tutta la trafila nelle giovanili della Juventus, fin dall’età di 8 anni, la mezzala classe 2003 cerca spazio. E per la prima volta - dopo le esperienze tra Saluzzo e Cuneo - lui, che fin da bambino, era tifoso della Juve, potrà lasciare i colori bianconeri alla ricerca di quel talento che ha messo in mostra in tutto il vivaio e che ora sembra essersi un po' smarrito.Il primo a credere in lui è stato Massimiliano Allegri due anni fa, ma ora ha bisogno di andare a giocare con continuità. Come ha fatto, in passato, anche il suo idolo Claudio Marchisio, che accettò l’anno di prestito all’Empoli per tornare a Torino più forte e convinto, ma soprattutto per poi restarci definitivamente e da protagonista. Lo stesso cammino che si augura di seguire Miretti, sottolinea Tuttosport, che è diventato oggetto del desiderio di diverse squadre: il Monza su tutte. Galliani lo corteggia da almeno due sessioni senza successo e ha richiesto informazioni sul numero 20 juventino un paio di settimane fa nel summit avuto a Milano con Cristiano Giuntoli. Un nuovo step nel suo percorso, che ora può diventare realtà.