Juventus, perché Massimiliano Allegri si é arrabbiato

Diffida e 10.000 euro di multa. Sanzione pesante per Massimiliano, punito dal Giudice Sportivo per avere, al termine della partita di ieri tra, negli spogliatoi, rivolto "".Come riporta Tuttosport: "La lettura del comunicato del giudice sportivo ha sorpreso un poco, perché durante la brutta partita della Juventus di lunedì sera non erano emersi particolari casi arbitrali. Eppure Max si è arrabbiato parecchio e, nell'area comune degli spogliatoio (e non in quello degli arbitri) ha rivolto la “critica irrispettosa” (che meraviglia il linguaggio del giudice sportivo!) all'arbitro Abisso".

Ad andare a fondo, nella motivazione della rabbia di Massimiliano Allegri, ci pensa sempre Tuttosport che racconta: "Allegri era furioso per le mancate ammonizioni ai giocatori dell'Udinese che nella parte finale della gara continuavano a perdere tempo e utilizzare tutti i classici giochetti per interrompere il gioco e fare passare minuti sul cronometro, spezzando il già faticoso ritmo della Juventus. Insomma, secondo Allegri, Abisso si è un po' fatto prendere in giro dai giocatori friulani, da qui la critica e i 10.000 euro di multa arrivati con il comunicato del giudice. Ma considerate le circostanze in cui si muove la Juventus, non è neanche la peggiore notizia di un martedì molto più nero che bianco".