Continua a restare caldo l'asse Firenze-Torino. Negli ultimi anni Fiorentina e Juventus hanno effettuato diverse operazioni. E adesso, in casa bianconera, il nome che interessa è Martinez Quarta. Il difensore argentino andrà in scadenza nel 2025, ma ad oggi i discorsi con la Fiorentina per il prolungamento non decollano e può diventare quindi un occasione per gli altri club. Chissà allora se, come riferisce Tuttosport, nei discorsi tra le due società potrà entrare nel mezzo anche il riscatto di Arthur, che la Fiorentina può acquistare a titolo definitivo per 20 milioni di euro.