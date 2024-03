JUVENTUS, MARIO MITAJ IL RINFORZO IDEALE: I MOTIVI

Diversi incroci con l'Italia sono nel destino di Mario. Uno già passato, la settimana scorsa quando la sua Albania ha affrontato il Cile a Parma. Proprio al Tardini c'era un osservatore bianconero per Mitaj. Lainfatti dovrà fare una rivoluzione sulle fasce e l'identikit sono profili con un cartellino a costo non troppo elevato, con grande potenziale e senza troppe richieste sull'ingaggio. Identikit a cui Mario Mitaj corrisponde alla perfezione come sottolinea oggi Tuttosport.Il CT il Sylvinho dopo la gara persa per 1-0 contro la Svezia ha dichiarato: "Bisogna essere orgogliosi di una squadra così giovane: i ragazzi non hanno molta esperienza, eppure giocano già a un livello così alto. Prendiamo Mario, in assoluto. Doveva affrontare calciatori che militano in squadre come il Tottenham e il Newcastle: nonostante ciò, ha disputato una grande gara". Mitaj affronterà l'Italia nel girone del prossimo Europeo con Spagna e Croazia.