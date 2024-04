Juventus, il problema: calcia tanto, ma spesso male

Juventus, il nodo centrocampo: rendimento lontanissimo dai top

Verrebbe da pensare - scrive Tuttosport - che i soli 45 gol segnati dalla Juventus, mai così pochi dal 1999-2000 e che la vedono al sesto posto in Serie A per reti realizzate, siano il frutto dell’atteggiamento difensivistico e attendista della squadra di Massimiliano Allegri. Ma vedendo bene le partite dei bianconeri potrebbe però venire il dubbio che la squadra le occasioni le crei, certo senza dare spettacolo e non in numero record, ma le crei. Così, tramite i dati della Math and Sport l’analista Alessandro Buccheri spiega: «La Juve è una squadra che tiene poco il possesso, con il 48% è l’ultima tra le prime 10 della classifica, e a livello logico-probabilistico meno tempo tieni il pallone meno ne hai per essere pericoloso. Così come recuperare palla subito dopo averla persa permetterebbe di attaccare un avversario meno ordinato e più vulnerabile, mentre la Juve è penultima in Serie A per recuperi entro 5 secondi dalla perdita del possesso: 24 ogni 90 minuti (la media è 28)».Eppure, riescono ad essere pericolosi: «Nonostante quanto detto, il valore di xGol per tiro (ossia la probabilità statistica che un tiro diventi gol, in base a posizione, tipo, situazione e altri parametri, ndr) e la distanza media di tiro sono dati molto positivi, che vedono la Juve rispettivamente quinta e terza in Serie A, con 0,09 xGol per tiro e una distanza media di 15,8 metri: la Juve è tendenzialmente molto pericolosa quando arriva al tiro, anche grazie alla distanza da cui ci arriva».Ed è decisamente lontano dal +14,7 della Roma (56 gol fatti a fronte di 41,3 xGol prodotti), dal +13,1 dell’Atalanta (57 gol e 43,9 xGol), dal +10,3 del Milan (63 gol e 52,7 xGol) e dal +9,2 dell’Inter (77 gol e 67,8 xGol), si legge ancora su Tuttosport.Inoltre, spicca il ridotto contributo realizzativo dei centrocampisti: 5 gol in tre di Rabiot (4) Locatelli (1) e McKennie (0, parzialmente compensato da 7 assist). E non a caso la Juventus cerca rinforzi proprio lì: «Koopmeiners e Ferguson, se non si fosse infortunato, sarebbero rinforzi ideali. Ci si aspettava di meglio da Rabiot, soprattutto per passaggi chiave (che creano un’occasione da gol, ndr): per tiri e passaggi verso l’area è in media con gli altri centrocampisti della Serie A, mentre svetta per tocchi in area avversaria. Quest’anno è meno in fiducia e quindi tenta giocate più semplici, si spinge meno in avanti, anche se comunque l’apporto è superiore a McKennie e Locatelli. Locatelli in nessun dato riesce a essere superiore alla media pari ruolo». Insomma, numeri piuttosto chiari.