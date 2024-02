Il mercato chiama, ogni giorno, anche a febbraio, perché l’estate non è poi così lontana. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno già iniziato a muoversi tra riflessioni e valutazioni, anche per la difesa. A gennaio è arrivato Djalò, ma non basta. Con l'addio di Alex Sandro e la voglia di rinforzare il reparto, ecco diverse idee per la Juventus, che come sempre lavora su più fronti. Tra i preferiti c'è sempre un giovane forte ed emergente come Calafiori: il mancino del Bologna intriga e ha l’età giusta per diventare uno dei migliori nel ruolo. E ora il club rossoblù lo valuta almeno 4-5 volte tanto rispetto alla cifra investita per acquistarlo dal Basilea, ovvero 3,5 milioni (oltre al 40% sulla rivendita).E poi? L'altra idea concreta per la difesa, spiega Tuttosport, è sempre in Serie A:che può diventare una stuzzicante opportunità di mercato. Il contratto dell’argentino con la Fiorentina scade nel 2025 e i dialoghi per il rinnovo non decollano.. Tanti e troppi secondo la società di Commisso, che proverà a trattenerlo magari chiedendo uno sconto. E chissà che, in quell’occasione, i dialoghi non possano essere estesi pure a Quarta. L'ultimo nome, poi, è quello di Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, in uscita a parametro zero.