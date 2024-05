Luigi, attaccante classe 2004 di proprietà della, nel corso del mercato di gennaio era stato ad un passo dal vestire la maglia della. Trasferimento che poi è saltato a causa di un problema fisico che non ha reso possibile la conclusione della trattativa. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport, la Juventus ci sta ripensando per il mercato estivo, rappresenterebbe infatti un'ottima occasione a zero e potrebbe andare a rinforzare il reparto offensivo della Juventus Next Gen prima di approdare in prima squadra. A zero potrebbe diventare un'occasione.