È ormai una storia nota quella dell'assenza di Dusanper la gara contro l'Udinese di lunedì sera, quel risentimento muscolare ancora non smaltito. A guidare l'attacco della squadra allenata da Massimiliano Allegri secondo Tuttosport sarà Arek, che ritroverà una maglia da titolare dopo quella ottenuta contro. Sarà proprio l'occasione di farsi perdonare quel errore commesso contro i toscani. L'espulsione per quel fallo su Cerri dopo appena 16 minuti di gara. Un errore poi costato caro perchè in quel occasione la Juventus in 10 ha strappato un pareggio, due punti verso la corsa Scudetto lasciati per strada. Ecco perchè contro l'Udinese sarà l'occasione per Milk di farsi perdonare.