Tuttosport - Juventus, occhi su Lorenzo Lucca: le prime manovre di Giuntoli e la sfida al Napoli

Juventus, occhi su Lucca?

In estate sarà rivoluzione nel reparto offensivo in casa Juventus. Ieri abbiamo parlato di Victor Osimhen che è il primo nome per l'attacco. Il centravanti puro che garantisce un certo numero di goal. Tuttavia però, se non addirittura in tre. Dusan Vlahovic, Randal Kolo Muani e Arek Milik tutti possibili partenti. Stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport nel mirino di Giuntoli ci sarebbe Lorenzodell'Udinese.La Vecchia Signora infatti potrebbe puntare sul centravanti in forza all'Udinese. Lucca ha attirato su di sè però gli occhi di diversi club italiani e non solo. Piace particolarmente anche inin particolare al Nottingham Forest che si era già palesato. In Italia occhio alcon Antonio Conte che ha pubblicamente lodato il giocatore anche dopo Napoli-Udinese dello scorso febbraio e questo non è certamente passato inosservato.



Juventus, il retroscena su Lucca

Lucca infatti è il tipico centravanti che occupa bene l'area di rigore, esattamente ciò che piace al tecnico salentino. I partenopei però al momento stanno puntando forte su Jonathan David del Lille e quindi sembrano aver mollato la presa per il classe 2000 dell'Udinese e da questo può provare a beneficiarne la Juventus.Il direttore Giuntoli infatti un tentativo per Lucca lo aveva già fatto nel mercato di gennaio. Tuttavia il club friulano ha messo un veto assoluto sulla partenza del proprio bomber nel mercato invernale. Ma, si sa, certi amori non finiscono fanno giri immensi e poi ritornano ed ecco che Lucca può tornare di moda.Infatti uno scout della Vecchia Signora domenica all'ora di pranzo era al Bluenergy Stadium per la sfida al Monza quando Lucca si è messo in mostra con un super goal. La Juventus continua a lavorare, quello di Lucca può essere un nome di cui sentiremo parlare a lungo.





