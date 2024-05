. La “sbornia” per la conquista della Coppa Italia e lo choc per l’addio turbolento di Allegri, pure acclamato dal settore ospiti con cori e uno striscione dedicato, non possono certo essere una giustificazione credibile. La verità è duplice: non è dunque colpa di Allegri se la squadra, Coppa Italia a parte, regala sistematicamente il primo tempo agli avversari; ma l’approccio molle e incomprensibile è direttamente collegato a quanto visto nella seconda metà di campionato con la gestione del tecnico livornese, anche perché Montero con un allenamento non ha certo potuto incidere più di tanto.