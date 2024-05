Juventus, occhi su Teun Koopmeiners: cifre e dettagli

Ilera sempre sembrata la maggiore pretendente per l'olandese classe 1998 dell'Atalanta Teun. Con gli osservatori dei Reds che più volte sono stati in questa stagione al Gewiss Stadium per osservare i talenti della dea, se inizialmente il preferito sembrava Koopmeiners ora l'interesse sarebbe stato deviato su Ederson. Come riferisce oggi Tuttosport questo potrebbe essere un goloso assist per la Juventus.La dirigenza bianconera ha già incontrato l'agente del giocatore, sul piatto un accordoUn bel passo avanti dato che ora ne guadagna 2.8. Resta da risolvere il nodo Atalanta. Il club lo valuta 60 milioni. La Juventus è ferma a 45. Potrebbero essere inserite nella trattativa alcune contropartite, dea fredda su Miretti, preferirebbe Soulè o Huijsen. Oppure la Vecchia Signora dovrebbe sacrificare qualche giovane talento ed investire su Koop, che resta un obiettivo concreto.