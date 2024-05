Teunviene valutato dall'Atalanta circa 60 milioni di euro. La Juventus vigila attentamene la situazione legata al giocatore olandese e potrebbe provare l'affondo nel corso della sessione estiva di mercato. Il giocatore ha già dichiarato recentemente in un'intervista che in estate probabilmente saluterà la società nerazzurra. Tuttavia stando a quanto riferisce Tuttosport il giocatore sarebbe la prima richiesta di Arne Slot che sarà il prossimo allenatore del. L'Atalanta osserva sperando di scatenare un'asta internazionale facendo cosi crescere le richieste per il giocatore e l'entrata economica dalla sua cessione.