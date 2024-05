JUVENTUS, LEONARDO SPINAZZOLA PUO' TORNARE?

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ve lo ricordate Leonardoquando indossava la maglia della? Ecco, ora potrebbe ritornare, come riporta oggi Tuttosport. Il giocatore è in scadenza di contratto con la Roma e per la Vecchia Signora rappresenterebbe un sostituto di livello nel reparto dei terzini.Il terzino classe 1993 è molto stimato da Daniele De Rossi ma, ecco perchè il suo entourage è al lavoro per cercare nuove opportunità. Tra queste infatti è stato proposto a Cristiano Giuntoli, al momento la trattativa non è decollata. Spinazzola però, non dimentichiamolo, essendo un prodotto del settore giovanile bianconero non occuperebbe posti nelle liste europee, per questo potrebbe essere un vantaggio per la Juventus. De Rossi però dal canto suo vorrebbe trattenerlo ma con una riduzione dell'ingaggio. Resta una partita aperta.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.