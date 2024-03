Juventus, rinnovo Yildiz: la situazione

Yildiz, clausola rescissoria nel nuovo contratto?

Qualcuno potrebbe chiedersi che fine ha fattoche dopo aver illuminato tra dicembre e gennaio, adesso vive un momento di flessione e soprattutto deve fare i conti conalmeno quella del presente, e di fatto occupa il posto che "toccherebbe" al turco n el 3-5-2 che Allegri non ha intenzione di cambiare. L'ultimo gol a gennaio contro il Frosinone, in Coppa Italia, poi un recente fi lotto di gare in cui il turco ha confermato di toccare il pallone come pochi altri, pur senza riuscire ad assestare la zampata. Partite che, naturalmente, non hanno alterato la percezione del suo potenziale né alla Continassa né, scrive TuttosportLa Juventus, a proposito di futuro, è al lavoro per definire il rinnovo del turco con il suo entourage.ad agosto, quando però ancora non era diventato ciò che è oggi. Il nuovo orizzonte si chiama così 2029 anche se, per arrivare alla stretta di mano, si legge, manca più di qualche semplice dettaglio. Come la definizione o meno di una clausola rescissoria, che il clan del turco spingerebbe per inserire. In un periodo storico in cui tutti i giocatori hanno un prezzo, a Torino come in tutta la Serie A, non si tratterebbe per forza di un ostacolo insormontabile.