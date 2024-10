La squalifica di Paulè stata ridotta a 18 mesi, ma questa è storia ormai nota. A partire dal mese di marzo infatti il centrocampista della Juventus potrà tornare in campo ma non lo farà con la maglia bianconera salvo clamorosi colpi di scena. Negli scorsi giorni infatti la dirigenza bianconera ed il suo entourage si sono seduti davanti ad un tavolo per trattare la risoluzione contrattuale, come rivela Tuttosport, accordo ancora non raggiungo ma Paul non rientra più nei piani della Juventus e percepirebbe nuovamente 8 milioni di euro nel momento in cui potrebbe rientrare a giocare, obiettivo chiaro: la risoluzione. Le parti sono al lavoro.