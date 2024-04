Juventus, l'Aston Villa pazzo per Soulé: le cifre

Un gioiellino, anzi due, che tutti vorrebbero. E che per ora la Juventus si tiene stretti. Attualmente via in prestito in Serie A, pronti per rientrare alla base, anche se Matiase Dean Huijsen sono quei tipi di profili che tutti cercano e tutti vogliano. Potrebbero anche restare a Torino dopo l’estate, ma ci sono tante variabili da definire. E il mercato, con le sue proposte, è inevitabilmente una di queste. E se per il difensore spagnolo il Borussia Dortmund si sta proponendo con forza, al fine di strappare un sì per il prossimo anno e per un nuovo progetto di crescita, le ultime novità in arrivo riguardano invece l'esterno argentino.Come riporta Tuttosport, ci sono gli occhi della Premier League su Matias Soulé. L’obiettivo del talento attualmente in prestito al Frosinone, è di tornare in estate alla Continassa per giocarsi le proprie carte in bianconero, perché il suo sogno resta, infatti, quello di indossare la maglia della Juve, da protagonista. L’arrivo di Thiago Motta e il conseguente passaggio tattico al 4-3-3 o 4-2-3-1 potrebbero permettere a Mati di ritagliarsi uno spazio importante, ma prima bisognerà resistere al mercato, perché il rendimento di Soulé col Frosinone(11 gol e 3 assist) non è passato inosservato. In Premier League hanno mandato i propri emissari a seguirlo da vicino: da Crystal Palace, Newcastle e Brentford all’Aston Villa, che ha inviato un proprio scout a studiare il fantasista argentino. Come si legge,