Juventus, l'Arsenal pensa a Vlahovic

Il calciomercato inizia a farsi sentire. I campionati volgono al termine e le trattative sono pronte a entrare nel vivo. Vecchi pallini, idee last minute o mosse per qualche big di altri campionati, in entrata così come in uscita. Inevitabile che si torni a parlare anche di Dusan. La cui situazione è abbastanza definita: come spiega Tuttosport, al termine di questa stagione, infatti, il serbo sarà legato alla Juventus per altri due campionati con il contratto che scadrà nel giugno del 2026 e Giuntoli ha da tempo aperto i colloqui con il suo agente per parlare sulla possibilità di allungare il rapporto, almeno di un anno, sia per ammortizzare in maniera più soft il costo del cartellino, sia per spalmare l’ingaggio destinato a schizzare a 12 milioni per le prossime due annate., eccome. Per Vlahovic, si legge, continuano a suonare anche se in maniera intermittente le sirene della Premier con l’Arsenal particolarmente attento all’evoluzione della sua situazione contrattuale. Dopo aver respinto le avances dall’Arabia Saudita, ecco il pressing inglese, con l’Arsenal che si sta giocando all’ultima partita la vittoria della Premier League con il Manchester City prima di entrare a gamba tesa sul mercato. Con Vlahovic in cima alla lista.