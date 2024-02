Samardzic alla Juve, è ancora possibile?

A gennaio Lazar Samardzic è stato tra i nomi più chiacchierati in ottica Juventus. Il centrocampista dell'Udinese dopo essere stato ad un passo dal Napoli (e in estate dall'Inter), è finito nei radar dei bianconeri che hanno sondato il terreno con il padre e agente del giocatore. A giugno, Samardzic, resta un obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto di centrocampo. Dipenderà, scrive Tuttosport, dal futuro di Carlos Alcaraz, il cui riscatto è sospeso, in attesa di capire quale sarà l’impatto dell’argentino sulla Juve e sul campionato italiano.La Juve quindi non ha mollato la pista che porta a Samardzic ma dipenderà da come si incastreranno altre situazioni, a partire proprio dal futuro di Alcaraz. Nel mercato invernale, il club poteva fare un investimento solo in prestito senza obbligo di riscatto. L'Udinese non ha mai aperto a questa formula e per questo poi la dirigenza juventina ha virato sul centrocampista del Southampton, arrivato proprio in prestito con diritto di riscatto.