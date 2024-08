L'ultimo nome accostato alla Juventus per il mercato in entrata è quello di Jadonconsiderato un esubero dal Manchester United di Ten Hag. Il giocatore è ai margini della rosa inglese e cerca una sistemazione che sembrava potesse essere la Juventus. Stando a quanto riferisce Tuttosport infatti il giocatore avrebbe manifestato alla dirigenza bianconera il proprio gradimento al trasferimento a Torino, sponda bianconera. L'ostacolo però resta l'ingaggio: al momento percepisce 10 milioni, troppi per le casse bianconere ma soprattutto per le nuove linee sugli ingaggi.